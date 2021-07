Richard Groenendaal gaat aan de slag als ploegleider bij Pauwels Sauzen - Bingoal

"De analyses die ik hem de voorbije twee jaar zag doen als studiogast, spraken me altijd enorm aan. Net als zijn coaching in het veld, enkele jaren terug als ploegleider."

Richard Groenendaal is klaar voor een nieuwe uitdaging bij de ploeg. “Deze ploeg bestaat al jaren en timmert aan de weg naar boven. Vooral de laatste jaren zag ik het niveau heel erg stijgen, maar ik denk en hoop dat ik met mijn komst daar nog een extra impuls aan kan geven."

"Het moet mijn doel zijn om het allerbeste te halen uit de ploeg als collectief en uit alle renners individueel", zegt de Nederlander. "De cross is sinds mijn tijd dan wel heel erg veranderd, maar de wedstrijdbeleving zelf herken ik nog steeds erg goed. Ik kijk er al naar uit om dat te delen met de renners.”



Richard Groenendaal is geen onbekende in de veldritwereld. De 49-jarige Nederlander behaalde tussen 1994 en 2005 acht nationale titels, werd drie keer eindwinnaar van de Wereldbeker en werd wereldkampioen in 2000.