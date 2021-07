Rani Rosius snelt op de 100 meter naar zilver op het EK voor U23

De 21-jarige Rosius startte met veel vertrouwen aan de finale. Gisteren liep ze met veel rugwind en een tijd van 11"16 op de halve finales nog de beste chrono van alle deelneemsters. Vandaag was dat echter niet het geval. De wind blies stevig in het nadeel met 1,3 meter per seconde en zo waren toptijden uitgesloten.

Op een natte baan moest Rosius vanuit baan 4 enkel Lilly Kaden voor zich dulden. De Duitse liep de 100 meter in 11"36 en kroonde zich tot Europees kampioene.

Rosius moest dus tevreden zijn met een tijd van 11"43. Net iets sneller dan de Britse Kristal Awuah (11"44) die het brons veroverde.

Rosius liep een sterke race, alleen haar start was niet goed. Haar reactietijd bedroeg 0.214 seconden, terwijl de Duitse winnares al na 0.165 seconden uit de startblokken was en daar dus al bijna al haar winst op Rosius te pakken had.

Het is meteen ook de eerste Belgische medaille op het EK U23 in Tallinn. En de eerste medaille voor een Belgische sprintster (op de 100 en 200 meter) sinds Kim Gevaert in 1999 in Göteborg.