Mark Cavendish draait al een hele tijd mee in het peloton. Dat wordt helemaal duidelijk bij de foto van zijn eerste zege in de Ronde van Frankrijk. Op 9 juli 2008 liet een jonge Cavendish in Châteauroux een hele resem gevestigde sprintwaarden achter zich. Herkent u ze? Scroll naar beneden voor het juiste antwoord.