Openbaar Ministerie wil international Quincy Promes vervolgen voor steekpartij

De neef deed pas in november aangifte. In december werd oud-Ajacied en international Promes gearresteerd. Hij zat enkele dagen in de cel. Hij ontkent en heeft eerder via zijn advocaat laten weten dat hij niet ter plaatse was. Het vermoedelijke slachtoffer liep een ernstig letsel op.

De politie rondde het onderzoek in mei af en stuurde het dossier door naar het OM in Amsterdam. Dat heeft na bestudering daarvan geleid tot de "voorgenomen beslissing" om tot vervolging over te gaan.

Er is nog geen definitieve aanklacht. Dat wordt pas opgesteld als de advocaat van Promes, Gerard Spong, onderzoekswensen heeft ingediend. Mochten die onderzoekswensen leiden tot nadere onderzoekshandelingen, dan zullen die eerst worden uitgevoerd voordat het OM een definitieve beslissing neemt.

De inmiddels opgestapte bondscoach Frank de Boer besloot ondanks de perikelen Promes toch op te nemen in zijn selectie voor het EK. De eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2) zat Promes op de tribune en het tweede pouleduel met Oostenrijk (2-0) bekeek hij vanaf de reservebank. De laatste twee wedstrijden van Oranje op het EK kwam Promes wel in actie.