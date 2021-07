Nieuwe ereplaats voor Philipsen: "Teleurgesteld, maar op mijn waarde geklopt"

Philipsen: "Ik zal het blijven proberen"

"Ik ben teleurgesteld, maar ik ben op mijn waarde geklopt vandaag. Ik dacht wel de benen te hebben vandaag, maar er was duidelijk iemand sterker. Dat is geen schande", reageert Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Na afloop had Philipsen niet het gevoel dat hij iets beter had kunnen doen. "Het was een zware finish, maar Cavendish was beter."

"Ik kwam nog wel opzetten, maar net niet genoeg. Of het een gemiste kans is, weet ik niet. Dat zou ik dan over al mijn podiumplaatsen kunnen zeggen. Ik zal het blijven proberen, maar ik had graag een van die kansen kunnen afmaken."

Onze reporter merkte nog een gescheurde mouw op bij Philipsen tijdens het interview. Was er nog iets gebeurd? "Nee, geen probleem, juist een beetje agressie", reageerde Philipsen.

"Het is een eer om tegen zo een kampioen als Cavendish te mogen sprinten. Het zou iconisch zijn, mocht hij in Parijs in het groen dat record kunnen verbeteren. Wij zullen daar een stokje proberen voor te steken, maar dat zal niet gemakkelijk zijn."