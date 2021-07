Naomi Osaka siert cover van Time Magazine: "Het is oké om niet oké te zijn"

"Het is oké om niet oké te zijn", staat er te lezen op de cover van Time Magazine. "Je kan niet iedereen tevreden stellen", zegt Osaka. "Toen ik zei dat ik geen persconferenties zou geven om op mentaal vlak voor mezelf te zorgen, had ik voorbereid moeten zijn op wat er gebeurde."

"Ik hou van de pers, maar niet van persconferenties"

"Ik heb nooit mediatraining gekregen, dus wat je ziet is wat je krijgt. Zoals ik het zie, is de afhankelijkheid en het respect van atleet tot pers wederzijds."

"Ik voelde een enorme druk"

Ze voegt er wel een kanttekening aan toe. "Naar mijn mening (dit is slechts mijn mening en niet die van elke tennisser) is het format van de persconferenties gedateerd en heeft het dringend een opfrisbeurt nodig. Ik geloof dat we het voor beide partijen beter, interessanter en leuker kunnen maken."

Dat zal mogelijk in Tokio zijn, want op de Olympische Spelen hervat Osaka de competitie. "Ik kan niet enthousiaster zijn om in Tokio te spelen. De Olympische Spelen zijn op zich al bijzonder, maar om voor de Japanse fans (supporters zijn niet welkom op de Spelen red.) te mogen spelen, is een droom die uitkomt. Ik hoop dat ik ze trots kan maken." Het tennistoernooi vindt plaats van 24 juli tot 1 augustus.

Osaka sluit haar artikel af met een oproep. "Ik hoop dat mensen kunnen begrijpen dat het oké is om niet oké te zijn en dat het oké is om er over te praten. Er zijn mensen die kunnen helpen en er is licht aan het einde van elke tunnel."