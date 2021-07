Moment van Karl: "Veel karakter van Tim Declercq"

"Op de allerlaatste plek is een ploegmaat van Cavendish binnen gekomen: Tim Declercq. Tim is misschien wel de grootste altruïst van het peloton. De man die zich heel graag op kop zet, in dienst van zijn ploeggenoten."

"Tim ging vandaag tegen de grond, bleef heel lang zitten, maar uiteindelijk vond hij zijn fiets terug. Hij kroop terug op zijn fiets richting Carcassonne waar hij als allerlaatste voor de bezemwagen binnen kwam."

"Met heel veel karakter. Ik hoop dat het goed gaat met Tim. Dat Tim ook zijn feestje heeft gekregen. Want als iemand dat verdient, dan is het Tim Declercq."