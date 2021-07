Mark Cavendish over "inspiratiebron" Marianne Vos: "Voor generatie van mijn dochter"

Mark Cavendish (36) beleeft in deze Tour de France zijn tweede jeugd, in de Giro Donne zette Marianne Vos (34) haar teller gisteren op liefst 30 ritzeges. Cavendish bewierookte Vos gisteren al op Instagram en deed dat voor aanvang van de 13e etappe in de Tour nog eens netjes over.