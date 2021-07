Marcus Berg hangt schoenen aan de haak als Zweeds international

Samen met Zweden werd Berg op het voorbije EK knap eerste in een poule met Spanje, Slovakije en Polen. Na een onverwachte 7 op 9 ging het land er in de kwartfinale uiteindelijk wel uit tegen Oekraïne.

Voor Janne Andersson kwam het afscheid van Berg niet als een verrassing. De bondscoach van Zweden was door de aanvaller zelf namelijk al eerder op de hoogte gebracht over zijn nakende vertrek als international.

In clubverband wil Berg wel nog enkele jaren doorgaan. Vanaf komend seizoen gaat de spits opnieuw aan de slag in eigen land bij topclub IFK Göteborg. Hij komt over van het Russische Krasnodar, waar hij vorig jaar nog goed was voor 9 doelpunten.