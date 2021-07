Inspireert zege van Politt de (klassieke) Belgen? "Niet zo dat de moed in onze schoenen zat"

Sprinters, klimmers en tijdrijders: in elke Tour de France krijgen ze enkele kansen op dagsucces, maar het gros van het peloton - mannen met een klassiek profiel - komt vaak veel minder aan zijn trekken.

Gisteren realiseerde Nils Politt het tegendeel. Heeft hij de Belgen zoals Jasper Stuyven geleerd dat ze niet hoeven te wanhopen?

Stuyven: "Het wordt nu afgeschilderd alsof we met de moed in onze schoenen zaten. Dat is helemaal niet waar."

"Nils was in de Dauphiné en in deze Tour al sterk. Hij verdiende het zeker om te winnen."

"Mijn grootste motivatie komt van het feit dat ik er zelf al een paar keer dichtbij ben geweest in de Tour."

"Het is niet dat ik als renner voor de klassiekers nu meer gemotvieerd zal zijn. Maar zijn zege kan andere renners wel triggeren."