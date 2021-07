Fabio Jakobsen verlengt contract bij Deceuninck - Quick Step tot eind 2023

Het contract van Fabio Jakobsen liep na dit seizoen af bij Deceuninck - Quick Step, maar manager Patrick Lefevere had in het verleden al meermaals laten verstaan dat hij gelooft dat Jakobsen opnieuw een topsprinter kan worden na zijn horrorcrash in Polen.

Die woorden worden kracht bijgezet met een nieuw contract voor twee seizoenen tot eind 2023. "Ik wil Patrick, de staf en de sponsors bedanken voor hun fantastische steun", reageert Jakobsen in een persbericht.

"Ik kijk uit naar de volgende twee seizoenen om opnieuw koersen te winnen met mijn ploegmaats. Stap voor stap."

Jakobsen vierde dit seizoen zijn rentree in de Ronde van Turkije, waar hij Mark Cavendish mee aan vier ritzeges hielp. Hij won voor zijn crash in Polen 18 profkoersen, waaronder twee ritten in de Vuelta. Patrick Lefevere herhaalt in het persbericht zijn geloof dat Jakobsen in de toekomst opnieuw hoge ogen kan gooien.

"Fabio heeft veel talent, vaardigheden en ambitie. Hij heeft in het verleden enkele van de snelste sprinters geklopt en we hebben vertrouwen dat hij op een dag opnieuw zijn handen in de lucht zal kunnen gooien."