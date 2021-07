Cavendish evenaart record Merckx: "Wil kinderen inspireren om Tour te rijden"

Wat een overmacht van Deceuninck-Quick Step in de sprint. De blauwe trein zat weer perfect op de rails en loodste kopman Mark Cavendish naar zijn vierde zege in deze Tour. Zijn lead-out Mørkøv sprintte zelfs nog door naar de tweede plaats.

"Maar de jongens bleven de hele tijd rustig. Op 5 kilometer dacht ik dat ik met een platte band zat, maar het was de staat van de weg. Toen moest ik even lossen."

De eerste vraag voor Cavendish na de finish: Hoe voelt het om het record van Merckx bij te benen? "Vermoeiend. Ik dacht niet eens aan het record, ik ben zo kapot. Al die kilometers in die hitte en met die wind waren moordend", blies een duidelijk vermoeide Cavendish uit.

"Een kopstoot? Dat komt door mijn smalle schouders"

In de aanloop naar de sprint leek Cavendish ook een soort kopstootje uit te delen. In zijn interview kiest hij voor de vlucht vooruit. "Een paar dagen terug kwamen de commissarissen naar mij om te zeggen dat ik Bouhanni een kopstoot had gegeven aan een rotonde, maar dat klopte niet."

"Het probleem is dat ik zulke smalle schouders heb. Dus als ik met mijn schouders leun, lijkt het alsof mijn hoofd dichtbij de renner komt."

"Vandaag kwamen er opnieuw veel jongens opzetten en moest ik erop letten dat ik niet leunde met mijn hoofd, maar dat was moeilijk. Eigenlijk is het veel veiliger om je hoofd te gebruiken dan je schouders."

"Voor mij is het opnieuw een overwinning in de Tour, net zoals mijn eerste. Ik droomde ervan toen ik klein was. Ik heb er ook zo hard voor gewerkt."

"Als een van mijn overwinningen een kind uit Engeland kan inspireren om de Tour, zowel voor vrouwen als voor mannen, te rijden, dat is het belangrijkste voor mij."