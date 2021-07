Van een overloper tot een pittige peper: wat u nog niet wist over Engeland

Dat ze onwaarschijnlijk goed kunnen voetballen, zag u al. Maar wist u dat zowel Jordan Pickford als Declan Rice doodsbedreigingen kregen? Of dat Luke Shaw tegenwoordig een halve Braziliaan is? Dit zijn de EK-finalisten zoals u ze nog niet kende. In deel 1: de verwachte basiself van Engeland.

Jordan Pickford: de luxeshopper

6 matchen - 5 clean sheets - 1 tegengoal Kreeg na zijn succesvolle WK van 2018 een gepersonaliseerde parkeerplaats toegewezen bij... de lokale Lidl-supermarkt in Wrekenton. De privileges van een luxeshopper. Op dat toernooi ontketende Thibaut Courtois even een stormpje rond de Engelse doelman. Onze nationale nummer één brak namelijk de "keeperscode" door te claimen dat hij het schot van Januzaj wél had gepakt, omdat hij groter is. Het was klein bier vergeleken met wat de Everton-doelman afgelopen seizoen te verduren kreeg. Met een tackle veroorzaakte hij een zware knieblessure bij Liverpool-sterkhouder Virgil van Dijk. De supporters van de rivaal bedreigden vervolgens Pickford met de dood. Hij kreeg bescherming van de politie en zocht hulp bij een sportpsycholoog.

De parkeerplaats exclusief gereserveerd voor Jordan Pickford.

Kyle Walker: de bijgelovige

5 matchen - 0 goals - 0 assists Loopt iedere wedstrijd het veld op met een flesje water. Om het net voor de aftrap volledig uit te gieten over zijn gezicht en een fraaie waterfontein de lucht in te spuwen. Het is niet zijn enige ritueel: Walker had tijdens het WK in Rusland een "geluksonderbroek" die hij steevast droeg op matchdagen. Hij stapt ook telkens als laatste de kleedkamer uit.

John Stones: de golfer

6 matchen - 0 goals - 0 assists

Groeide eigenlijk op als fervent supporter van rivaal Manchester United. Mikte tijdens zijn kindertijd in eerste instantie niet op een carrière als profvoetballer, maar wel als golfer. Koos uiteindelijk toch voor voetbal en brak door bij jeugdclub Barnsley. Is nu wel nog vaak op de greens te vinden. Zo speelde hij na de Premier League-titel in 2018 een potje golf met ploegmaat Kyle Walker in... een konijnenkostuum.

Harry Maguire: de supersupporter

4 matchen - 1 goal - 0 assists

Het kan verkeren. Tijdens het vorige EK in Frankrijk was Harry Maguire nog één van de supporters van zijn huidige ploegmaats. De Engelsman trok met een vriendengroep naar de stadions om "The Three Lions" aan te moedigen. Een minder bewogen vakantie dan die van vorig jaar. Toen stond Maguire op alle voorpagina's nadat hij tijdens een vakantie in Mykonos schuldig werd bevonden aan zware mishandeling, verzet tegen arrestatie en poging tot omkoping. De verdediger van Manchester United geraakte op het Griekse eiland betrokken bij een vechtpartij. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden, die hij niet effectief moest uitzitten vanwege zijn blanco strafblad.

Luke Shaw: de Braziliaan

5 matchen - 0 goals - 3 assists

Eén van de Engelse uitblinkers op dit EK. Het leverde hem de bijnaam "Shawberto Carlos" op bij fans, die de gephotoshopte plaatjes van Shaw in een kanariegeel Braziliaans shirt gretig deelden. De legendarische linksback loofde zelfs al zijn 'opvolger' door te stellen dat "hij alles heeft om de absolute top te halen". (lees verder onder de tweet)

Nochtans leek de carrière van Shaw in 2015 vroegtijdig tot een dramatisch einde te komen. Na een zware tackle van Héctor Moreno in het Champions League-duel tegen PSV liep de back een meervoudige beenbreuk op. Toen er ook nog eens complicaties optraden door bloedklonters werd zelfs even gevreesd dat zijn rechterbeen geamputeerd zou moeten worden.

In het verleden was de verdediger al meermaals mikpunt van spot omdat hij te dik zou zijn. Het begon allemaal nadat paparazzi-fotografen hem tijdens een onbewaakt moment op vakantie zonder shirt fotografeerden in een ongelukkige pose. Shaw claimde altijd dat hij gewoon fors gebouwd is.

Kalvin Phillips: de vaderloze

6 matchen - 0 goals - 1 assist

Kende een moeilijke jeugd. Zijn vader belandde in de cel - "hij ging om met de verkeerde mensen, drugs, vechtpartijen, alles wat je kan bedenken." Na de promotie met Leeds kreeg hij telefoon van zijn pa vanuit de cel. "Ik hoorde de mede-gevangenen het bekende supporterslied 'Marching on Together' zingen en op de muren bonken." Hij dankt zijn carrière aan twee sterke vrouwen in zijn leven. Zijn moeder Lindsay hongerde zichzelf uit en combineerde twee jobs zodat haar vier kinderen genoeg te eten hadden.

Ook zijn grootmoeder Val, die vier maanden geleden overleed, speelde een cruciale rol en sprong bij wanneer er bijgeschoten moest worden. "Zij is er altijd geweest in de zware tijden", zette Philips bij zijn afscheidspost.

Declan Rice: de nuchtere

6 matchen - 0 goals - 0 assists

Was eigenlijk international van Ierland. Zijn grootouders langs vaders kant waren immers afkomstig uit Country Cork. Rice doorliep er de nationale jeugdreeksen, speelde twee oefeninterlands én een WK-kwalificatieduel tegen Oostenrijk. Meegevoerd in de euforie rond het WK 2018 besloot de middenvelder om alsnog uit te komen voor Engeland. Een aanvraag waar de FIFA in maart 2019 toestemming voor gaf. Tot groot ongenoegen van de Ierse fans, die Rice op social media bombardeerden met doodsbedreigingen. Gaf recent toe in een interview dat hij nog nooit een pint bier heeft gedronken. "Maar als we het EK winnen, zal ik het zeker eens proberen."

Bukayo Saka: de pittige

3 matchen - 0 goals - 0 assists

Kreeg zijn bijnaam "Kleine Chili" van Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. "Omdat er zoveel pit in hem zit", verklaarde de spits. Na de gewonnen FA Cup finale gaf de Gabonees zijn jonge ploegmaat zelfs een diamanten ketting met een chilipepertje en zijn naam op. (bekijk de video hieronder) Tijdens zijn schoolcarrière was Saka overigens een voorbeeldstudent. Volgens zijn leerkrachten haalde de middenvelder de ene 10 na de andere.

Mason Mount: de gulle

4 matchen - 0 goals - 1 assist

Ging viraal dankzij een hartverwarmend verhaal. Enkele jeugdspelers van Chelsea zaten iets te eten in een restaurant. Toen ze wilden afrekenen, hoorden ze tot hun verbazing dat iemand anders de rekening al had betaald. Mason Mount had het volledige bedrag namelijk op zich genomen toen hij de youngsters zag zitten. Zonder er iets over te zeggen was de aanvaller al vertrokken.

Raheem Sterling: de thuisspeler

6 matchen - 3 goals - 1 assist

Zijn levensverhaal is ontroerend. Papa Sterling werd in Jamaica doodgeschoten toen de kleine Raheem amper 2 jaar oud was. Toen ze naar Engeland verhuisden moest zijn moeder toiletten kuisen om rond te komen. Omdat zij niet wilde dat haar zoon alleen naar de trainingen bij QPR moest, vergezelde zijn 17-jarige zusje hem steevast op de 4 uur durende trip, met drie verschillende bussen. "En nooit heeft ze gezegd dat ze me niet wou brengen", vertelde Sterling daarover. Groeide letterlijk op in de schaduw van het nieuwe Wembley. Kon vanuit zijn achtertuin de bouw van het splinternieuwe stadion volgen.

Harry Kane: de jeugdliefde