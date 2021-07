Teleurstellend EK of niet: Didier Deschamps blijft bondscoach van Frankrijk

Wereldkampioen Frankrijk strandde op Euro 2020 in de achtste finales tegen Zwitserland. Een dikke week later laat de Franse voetbalbond weten dat bondscoach Didier Deschamps (52) aanblijft.

"Er is zelfs geen debat over geweest", vertelt voorzitter Noël Le Graët aan de krant Le Figaro. "Op drie minuten was het geregeld. Didier wou graag bondscoach blijven en ik wou graag dat hij bleef."



Deschamps is sinds 2012 bondscoach van Frankrijk en leidde het land drie jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel. De wereldkampioen van 1998 ligt bij de Franse bond nog onder contract tot na het WK in Qatar van eind volgend jaar, net als Roberto Martinez bij België.



In oktober zien de twee mekaar in de Nations League. Op 7 oktober spelen België en Frankrijk tegen mekaar in de halve finales.