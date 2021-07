Stanley Cup blijft gewoon in het bezit van Tampa Bay Lightning

Dat een team 2 keer na elkaar de Stanley Cup wint, gebeurt niet vaak. Het is nog maar de 3e keer in de voorbije kwarteeuw. Voor de Lightning was het de 3e titel, een eerste keer was het in 2004 de beste.

Tampa Bay kon afgelopen nacht andermaal rekenen op zijn uitstekende doelman Andrej Vasilevski, die met 22 saves zijn net schoon hield. Dat was de 5e keer in de play-offs van 2021, wat de Rus de MVP-trofee opleverde.

En opvallend: bij Tampa Bay zorgden 2 spelers die er bij het succes vorig jaar niet bij waren, voor de beslissing: Ross Colton en David Savard.

Die laatste zette de eerste op weg naar de enige treffer halfweg de 2e periode, tot groot jolijt van de 17.000 fans in de eigen Amalie Arena. Wat een contrast met de publiekloze triomf 10 maanden geleden.



Colton is nog maar de 7e rookie die een goal maakt die de cup oplevert en nog maar de 2e in de voorbije 90 jaar.

Het verschil tussen de 2 teams was duidelijk, getuige de uitslagen van de finaleduels. 5-1, 3-1, 6-3, 2-3, 1-0.