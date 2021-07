Sergio Ramos trekt naar PSG en tekent contract van 2 seizoenen

De 35-jarige Spanjaard groeide bij Real Madrid uit tot een clubicoon. Na 16 seizoenen, 671 wedstrijden en 101 doelpunten bij de Koninklijke trok Sergio Ramos de deur van het Santiago Bernabeu achter zich dicht. Nu kan hij aan een nieuw avontuur beginnen. En dat ligt in Frankrijk.

"Dit is een grote verandering in mijn leven", vertelt Ramos op de website van zijn nieuwe club. "Dit is een nieuwe uitdaging. Ik zal deze dag nooit vergeten. Ik ben zeer trots dat ik deel mag uitmaken van dit ambitieuze project en van deze ploeg met grote spelers."

Ook Nasser Al-Khelaïfi, de CEO van PSG, is in de wolken met de transfer. "Vandaag verwelkomt Parijs een van de grootste spelers van deze tijd. Sergio is een complete voetballer en één van de beste verdedigers in de geschiedenis van het spel", klinkt het.