Sarah De Bie over Wout van Aert: "Nog plannen? Ik zal niets verklappen"

Sarah De Bie vertrekt vandaag voor de tweede keer naar de Tour de France om haar Wout van Aert vanop de eerste rij te zien schitteren. "Dat is een dagje te laat, helaas", vertelde ze gisterenavond tijdens onze uitzending op Radio 1.

Nochtans was ze verwittigd. "Hij had woensdagochtend gezegd dat hij zijn zinnen op deze rit had gezet en dat hij wilde meeschuiven in een aanval."

"Normaal kijk ik niet van start tot finish naar een koers, maar nu had ik de televisie al om 12 u ingeschakeld om te kijken of hij in een groepje kon geraken."

Zo geschiedde en het vervolg kent iedereen intussen al. "Wout was toch wat emotioneel, want hij is heel opgelucht dat hij zijn goeie vorm weer te pakken heeft na zijn blindedarmoperatie."

"Dat was niet de makkelijkste periode. Op stage merkte hij zijn achterstand tegenover de andere jongens. De Tour was nodig om beter te worden en dat is nu gelukt."

"En dat is niet gelogen. Hij wist vooraf echt niet hoe zijn benen zouden aanvoelen. Lichamelijk was hij nog niet volledig hersteld."

