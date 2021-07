Rafael Nadal hervat competitie op ATP-toernooi van Washington

Nadal liet verstek gaan voor Wimbledon en de Olympische Spelen om zijn lichaam rust te gunnen. Na de ingebouwde rust is de 20-voudige grandslamwinnaar stilaan weer klaar voor de strijd. Hij zal aantreden op de Citi Open dat van 31 juli tot 8 augustus wordt gespeeld.

"Ik ben heel tevreden om voor de eerste keer naar Washington te komen", vertelde Nadal in een communiqué. "Het is een toernooi dat ik wilde spelen. Ik verheug me erop om weer op de baan te staan. Washington is voor mij de best mogelijke start voor de Amerikaanse zomertour."