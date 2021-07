Potje kookt over: tennisser mept verlichting stuk, scherven regenen net naast ref

Scherven brengen geluk. Maar daar zal Renzo Olivo ongetwijfeld anders over denken. De Argentijnse tennisser sloeg na een verloren wedstrijd de bal uit frustratie staalhard de tribune in en brak daarbij de verlichting. De Franse tennisser Benoit Paire, die zelf bekend staat als 'bad boy' zag er de humor wel van in. "Er bestaat geen lievere gast dan Renzo", liet hij op Twitter weten.