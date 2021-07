Planckaert ziet Van Aert al in het geel: "Als hij zich specialiseert in de Tour, wie weet?"

"Francesco Moser heeft ook de Giro gewonnen"

Eddy Planckaert heeft met volle teugen genoten van het nummer dat Wout van Aert woensdag opvoerde op de Ventoux. De analist ziet er zelfs de kiem in van nog iets grootser.



"Ik denk, en ik zal nu kritiek en veel reacties krijgen, dat als hij zich echt specialiseert op de Ronde van Frankrijk en de Tour wordt gemaakt met langere tijdritten… Wie weet? De Cauwer zit nu op zijn stoel te draaien, maar Van Aert is een ongelofelijke coureur."

Het thema was meteen gelanceerd in Villa Sporza. Ook de andere gasten kregen de vraag: is Wout van Aert, mits specialisatie, in staat om de Tour te winnen? Johan Museeuw gelooft er niet in. “Hij moet zich niet specialiseren. Het is opmerkelijk dat een klassieke coureur ook in de Tour top is, maar nu zijn ronderenners ook top in het voorjaar."

"De evolutie is helemaal anders. Bernal werd derde in de Strade Bianche, Pogacar won Luik-Bastenaken-Luik. Als ik Wout was, ik zou me zeker niet omvormen tot Tourwinnaar. Hij kan op termijn zeker de groene trui pakken. Maar de gele trui? Dat denk ik niet."