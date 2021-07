Met Lefevere als 'Don Corleone' en Evenepoel als assistent: Keisse verlengt contract

Keisse plaatste een schitterende video op zijn Twitterpagina. Daarop is te zien hoe Remco Evenepoel in een setting, dat veel weg heeft van de film 'The Godfather', ploegbaas Patrick Lefevere assisteert.

Keisse is al jaren een gewaardeerde helper binnen de ploeg. Voor eigen rekening won hij in het verleden onder meer ritten in de Ronde van Italië (2015) en de Ronde van Turkije (2012). Hij was ook een meer dan succesvol baanwielrenner en won 7 keer de Zesdaagse van Gent.

"Volgend jaar in december word ik 40 en die datum had ik altijd in mijn hoofd om te stoppen", zei Keisse in een reactie.

"Ik ben superblij met het vertrouwen van het team en moet zo geen andere ploeg meer gaan zoeken voor mijn laatste jaar als prof. Wanneer je als renner ouder wordt, verlies je enkele kwaliteiten, maar je krijgt ook meer ervaring."

"Mijn belangrijkste focus binnen het team is mijn rol als wegkapitein. We zijn één grote familie met de renners en de staf en ik ben trots daar al zoveel jaren deel van te kunnen uitmaken."