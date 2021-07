Mark Cavendish sprintte 3 keer "slechts" 7 seconden in de wind: "Hoe korter, hoe beter"

De flashinterviews van Mark Cavendish na zijn ritzeges zijn intussen voorspelbaar: de Brit hamert er elke keer op om zijn ploegmaats in de bloemetjes te zetten.

Tim Declercq is de werkmier van de eerste uren, in de prefinale duiken Dries Devenyns, Mattia Cattaneo en Julian Alaphilippe op en Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Michael Morkov rollen daarna veelal de rode loper uit.

Dinsdag had Cavendish het - na zijn 3e ritzege - over een "old school lead-out" en vertelde hij dat hij "eigenlijk niet veel had moeten doen".

Er zit veel waarheid in die uitspraken, want wie een vergrootglas op zijn 3 sprintoverwinningen plaatst, ziet dat Cavendish 3 keer 7 seconden vol in de wind gesprint heeft. Lees: amper 7 seconden.

Die beperkte inspanningen dankt hij aan zijn ijzersterke ploegmaats, maar ook aan zijn métier.

Vooral in Châteauroux sprak Cavendish al zijn ervaring aan. Hij zette bij zijn 2e sprintzege een fractie sneller aan dan Jasper Philipsen en koos dus voor een sprint van 7 seconden in plaats van pakweg 6 seconden. Die zet bleek achteraf cruciaal.