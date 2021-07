Marianne Vos sprint naar 30e(!) ritzege in Giro Donne

Na twee sprintetappes waren de klimmers weer aan zet in de Giro Donne. Marianne Vos, die gisteren nog naast haar 30e ritzege had gegrepen, mocht alvast haar kuiten insmeren.

Maar het was landgenote Lucinda Brand (Trek-Segafredo) die de zesvoudige beklimming naar Puegnago Del Garda als eerste wou verkennen. De Nederlandse kon anderhalve minuut voorsprong bijeensprokkelen, maar bleef niet uit de greep van het peloton.

Marta Bastanelli deed nog een ultieme poging om uit de klauwen van het peloton te blijven, zonder succes. Het laatste klimmetje van de dag moest de beslissing brengen.

Marianne Vos kon de aanval van Elisa Longo Borghini in de kiem smoren en liet de Italiaanse in de slotmeters achter. Roze trui Anna van der Breggen eiste de derde plek op en blijft zo stevig aan de leiding staan in het algemene klassement.





Voor Marianne Vos is het haar dertigste ritzege in de Giro Donne. In 2007 schreef ze haar eerste etappe op Italiaanse bodem op haar naam.