Kampioen Atletico beloont coach Diego Simeone met contract tot 2024

Diego Simeone is de langstzittende coach in La Liga en de Argentijn is niet van plan om zijn troon snel af te staan in Madrid. Samen met zijn assistent-coaches heeft hij een contractverlenging tot 2024 getekend in het Wanda Metropolitano.

Tijdens zijn bewind loodste Simeone Atletico al naar 8 prijzen. In zijn eerste seizoen in 2011 won hij de Europa League-finale tegen Athletic. De toon was gezet: daarna volgden nog eindzeges in de Copa del Rey, de Spaanse Supercopa, de UEFA Super Cup (2x) en nog eens de Europa League (2017-2018).

Afgelopen seizoen veroverden Atletico en Simeone hun tweede landstitel samen. Een sprookje dat nog even mag duren van het bestuur en dat laten ze ook blijken met de contractverlenging.