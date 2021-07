Japanse premier roept coronanoodtoestand uit in Tokio tot na de Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio zullen dus volledig onder noodmaatregelen worden gehouden. Premier Suga zei dat de toestand nodig was om "de verdere verspreiding van het coronavirus over het land tegen te gaan".

Momenteel is er ook al een noodtoestand in de Japanse hoofdstad en omgeving. Die loopt zondag af. Tokio meldde gisteren 920 nieuwe besmettingen op 1 dag, een daarvoor waren dat er 714. Voor de 18e dag op een rij gingen die cijfers omhoog. 920 is het hoogste totaal sinds de 1.010 op 13 mei.

Twee derde van de besmettingen uit de hoofdstedelijke regio komen uit Tokio zelf.

Al maanden geleden viel de beslissing om geen buitenlandse fans toe te laten, twee weken geleden besliste het organisatiecomité om de stadions voor 50 procent te vullen met maximaal 10.000 Japanners. Maar de noodtoestand trekt een streep door die plannen.

Mogelijk volgt later vandaag het verdict dat er geen toeschouwers mogen komen, enkel sponsors en genodigden zouden overblijven.

De coronasituatie in Japan blijft dus moeilijk. Vorig jaar werden de Spelen al uitgesteld, heel wat medici vragen ook nu een uitstel. Maar het IOC wil dat niet, deels omdat een afgelasting het Internationale Olympische Comité 3 à 4 miljard aan tv-rechten zou kosten.

In Japan worden 11.000 olympiërs en 4.400 paralympiërs verwacht, net als tienduizenden officials, scheidsrechters, bestuurders, sponsors, tv-rechtenhouders en journalisten. Het IOC zegt dat 80 procent van de bewoners van het Olympisch Dorp gevaccineerd zal zijn.

Het land telt 810.000 coronagevallen en 14.900 doden. Maar 15 procent van de Japanse bevolking is volledig gevaccineerd.