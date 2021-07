Heeft Federer laatste match gespeeld op Wimbledon? "Met hem is niets onmogelijk"

De kwartfinale werd gisteren het eindstation voor Roger Federer op Wimbledon. Tegen de 15 jaar jongere Pool won Federer geen enkele set en vooral de 6-0 in de slotset blijft aan de ribben kleven. Hoe moet het nu verder met Federer? "Met zijn palmares en op zijn leeftijd is het niet gemakkelijk om nog een doel te vinden", zegt Dirk Gerlo.

Binnen exact één maand wordt Roger Federer 40 jaar. Na zijn uitschakeling op Wimbledon gisteren volgen de onvermijdelijke vragen. Wat zal Federer straks doen? Gaat hij nog naar de Olympische Spelen en breit de Zwitser er nog een vervolg aan? Dirk Gerlo volgde de persconferentie van Federer na zijn uitschakeling en zag een oprechte Federer. "Maar tegelijk gaf hij weinig antwoorden. Waarschijnlijk weet hij zelf nog niet hoe het nu verder moet." "Hij zal nu ongetwijfeld overleggen met zijn bubbel. Daar zitten zijn coaches in, maar zeker ook zijn vrouw Mirka. We mogen niet vergeten dat Federer een familieman is." "De voorbije weken waren zeker niet gemakkelijk op dat vlak. Zowel op Roland Garros als op Wimbledon was zijn gezin er niet bij. Als hij naar Tokio gaat, zal dat ook zonder gezin zijn." "Hij zal zich nu waarschijnlijk de vraag moeten stellen wat zijn toekomst en verdere doelen nog zijn. Met zijn erelijst en op zijn leeftijd is dat niet gemakkelijk om nog een doel te vinden."

"Federer heeft al eens een comeback gemaakt"

De vraag is wat Federer op zijn 40ste nog kan bereiken. Op zijn leeftijd nog finales spelen, is hoogst uitzonderlijk. "Je zou bijna 50 jaar terug in de tijd moeten gaan naar Ken Rosewall. Federer was dit jaar de oudste deelnemer van de 128 ingeschreven tennissers", zegt Gerlo. "Vergeet ook niet dat hij al eens een comeback heeft gemaakt in 2016. Hij verloor toen de halve finale op Wimbledon tegen Raonic. Daarna heeft hij door knieproblemen niet meer gespeeld." "Hij was toen al de 35 jaar voorbij en toch werd 2017 nog een fenomenaal jaar voor hem. Hij won onder meer de Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle, en Wimbledon. Dat zijn toch twee grand slams dat jaar."

In 2019 zagen we dat de jonge generatie al vaak een probleem voor Federer Dirk Gerlo

"In 2019 zagen we dat de jonge generatie al vaak een probleem werd voor Federer. Er volgden nederlagen tegen Tsitsipas, Zverev, Dimitrov, Roeblev, en Thiem. Vorig jaar speelde hij slechts 6 wedstrijden."

"Dit jaar zit hij aan 13 wedstrijden. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je ritme en regelmaat terug te vinden."

"Het is nu echt voor de liefde voor de sport"

Voor het geld hoeft tennismiljardair Federer het niet meer te doen. "Het is nu echt voor de liefde voor de sport", zegt Gerlo. "Hij beseft waarschijnlijk beter dan wie ook dat grote toernooien winnen moeilijker en misschien zelfs onmogelijk is", zegt Gerlo. "Overal zal er wel iemand zijn die net dat tikkeltje sneller en beter is dan hij. Een ander mogelijk doel is dan spelen omdat je het zo graag doet." "Ik denk aan Murray met zijn heupoperatie. Hij heeft ook een indrukwekkend palmares, maar beseft nu ook dat hij geen grote toernooien meer zal winnen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij niet meer zou mogen tennissen." "Dat is de afweging die Federer zal moeten maken. Doe ik het nog voor de liefde voor de sport of probeer ik toch nog eens alles op een rijtje te krijgen. Met hem is niets onmogelijk."

De kansen zijn kleiner dan bij zijn eerste comeback Dirk Gerlo

"Als hij een periode ongehinderd zou kunnen trainen, kunnen de regelmaat en de automatismen terugkomen. Wie weet wat er dan nog mogelijk is? Maar de kansen zijn kleiner dan bij zijn eerste comeback."