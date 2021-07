Ex-judoka Heidi Rakels wil BOIC-voorzitter worden: "Mijn hart ligt bij sport"

Heidi Rakels kan mooie adelsbrieven voorleggen als atlete. Ze pakte zilver en brons op EK's, maar haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona blijft de parel op haar palmares.

Na enkele jaren als CEO van haar eigen technologiebedrijf wil Rakels een nieuwe uitdaging aangaan. De vacature van BOIC-voorzitter trok meteen haar aandacht. "Het is een belangrijke functie. Ik wist meteen: dat wil ik doen", zegt ze.

"Mijn hart ligt nog steeds bij de sport. Veel atleten - zeker in de kleine sporten - krijgen maar één kans om de 4 jaar om naar de Spelen te kunnen. Het BOIC moet de omgeving creëren waarin de atleten kunnen presteren. De atleten komen bij mij op de eerste plaats."

Als judoka weet Rakels goed hoe het is om "te vechten en te ploeteren voor je plek". "Als ik de kans krijg, zou ik mijn taak met de volle overtuiging doen. Ik wil er mijn klauwen in zetten."

Rakels heeft pittige concurrentie in de verkiezingsstrijd, want zevenvoudig olympiër Jean-Michel Saive is ook kandidaat. "Ik heb veel respect voor hem, hij is een fantastisch sportman", zegt Rakels.

Op 10 september staat de verkiezing op de kalender. Er wordt een opvolger gezocht voor Pierre-Olivier Beckers, die sinds 2004 aan het roer staat. Hij is bezig aan zijn 4e en laatste ambtstermijn.