Eline Berings mist de Spelen in Tokio: "Ik voel dat de veer breekt"

De Olympische Spelen in Tokio moesten het laatste kunststukje worden voor Eline Berings, maar die droom spat nu uiteen. "Er is sinds 2018 een nieuw rankingsysteem waarin je punten kon verzamelen. Voor de vijf beste prestaties krijg je punten en wordt er een soort ranglijst gemaakt. Daar kom ik dus 1 punt tekort op 1.200 punten. Het is echt wel een minimaal verschil", vertelt Berings.

"Ik zit met het gevoel dat ik wou eindigen op de 'big stage' en nu is het langs de achterdeur. Het is wel pijnlijk. Ik zit met gemengde gevoelens. Op dit moment ben ik dat nog aan het verwerken. Ik voel ook wel dat de veer wat breekt."

"Nu Tokio niet doorgaat, zie ik mezelf niet veel wedstrijden meer lopen. Ik heb ook zo'n lange carrière gehad. Dan heb je het gevoel dat het misschien wel rond is."

Berings kende ook flink wat pech. In 2016 scheurde ze voor de 2e keer haar voorste kruisband en moest ze passen voor de Spelen in Rio. En ook in 2019 liep ze een scheurtje in de meniscus op waardoor ze het EK indoor moest missen.