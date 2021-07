Eden Hazard duurste vogel in lijst van geblesseerden: Real "verliest" 17 miljoen euro

Eden Hazard liep sinds zijn transfer naar Real Madrid de ene na de andere blessure op. Tijdens de 365 onderzochte dagen was Hazard 252 dagen geblesseerd. Gezien zijn loon van bijna een half miljoen euro per week komt dat neer op een totaal van iets meer dan 17 miljoen euro dat Real Madrid betaalde zonder dat onze landgenoot speelde.

Hazard wordt gevolgd door Philippe Coutinho (15,7 miljoen euro) die bij Barcelona 233 dagen out was en Neymar (95 dagen out en 13,5 miljoen euro).

Verderop in de lijst zijn ook 3 andere landgenoten terug te vinden. Kevin De Bruyne staat op een 49e plaats en was 44 dagen buiten strijd. Goed voor een totale kost van 2,5 miljoen euro. Radja Nainggolan (68e) was 87 dagen geblesseerd en dat kostte Cagliari net iets meer dan 2 miljoen euro.

Axel Witsel is de laagst gerangschikte Belg op een 75e plaats. Hij was met een blessure aan de achillespees in die periode 92 dagen out. Met ook net iets meer dan 2 miljoen euro aan kosten voor Borussia Dortmund.