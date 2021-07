DSM is een schim van zichzelf in de Tour: "Het ene jaar is het andere niet"

"Wat er aan de hand is? We hadden de ambitie om succesvol te zijn en dat is niet aan de orde", legt ploegleider Marc Reef de (voorlopig) tegenvallende Tour van DSM uit.

"De voorbereiding van sprinter Cees Bol was niet ideaal: 3 weken voor de start had hij 6 dagen koorts. Tiesj Benoot is twee keer gevallen, ook Casper Pedersen kwam hard ten val. Het loopt niet zoals het moet lopen."

Met Bol hoopt DSM het tij nog te keren. "We geloven dat het zal verbeteren. Hij heeft nog geen slecht moment gehad. Fysiek gaat het de goeie kant op." De Nederlandse sprinter zorgde in Parijs-Nice voor de enige ploegzege tot dusver.

Deze Tour is wel een wereld van verschil met de Tour van vorig jaar van Sunweb. Toen was Marc Hirschi alomtegenwoordig en won de hyperactieve ploeg ook twee etappes met Soren Kragh Andersen.

"Het ene jaar is het andere niet", blijft Reef op de vlakte. "We focussen op wat we kunnen en we blijven goeie moed houden."