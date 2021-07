Chiellini: "Afgezien tegen België, maar wij pakten de match beter aan"

Giorgio Chiellini (36) wordt zondag de oudste speler in de slotmatch van Euro 2020. Enkele dagen voor de finale heeft de Italiaanse verdediger het over zijn coach, over de kwartfinale tegen België, over de zwaarste tegenstander en over tegenstrever Engeland.

Chiellini over Mancini: "Dachten dat hij gek was"

Onder bondscoach Roberto Mancini draait Italië als een geoliede en onoverwinnelijke machine. "Toen hij het in het begin over de Europese titel had, dachten we dat hij gek was", geeft Giorgio Chiellini toe, "maar beetje bij beetje kneedde hij een team dat ertoe in staat was. Nu staan we voor die laatste horde."

Giorgio Chiellini (m) en Roberto Mancini (r).

Chiellini over België - Italië: "Hadden match beter onder controle"

In de kwartfinales schakelde Italië België uit (2-1). "Een zware match met die aanvalslinie. Vooral in het slotkwartier hebben we afgezien", zegt Giorgio Chiellini, "maar wij hadden de wedstrijd beter onder controle."

Chiellini over Spanje: "We wisten het even niet"

De zwaarste opdracht vond Giorgio Chiellini het niet. "Dat was onze halve finale tegen Spanje", zegt de Italiaan. "Zij hebben 120 minuten lang druk gezet en ons verhinderd om ons spel te spelen. Op sommige momenten wisten we het even niet, maar we zijn tot het gaatje gegaan."

Chiellini over Engeland: "Goed georganiseerd"

Zondagavond speelt Italië de finale in en tegen Engeland. Niet onverwacht voor Giorgio Chiellini. "Omdat ze een goed georganiseerd team hebben", zegt hij. "In de groepsfase schitterden ze misschien niet, maar ze stonden wel sterk op het veld." "En 6 op 7 thuismatchen spelen, is natuurlijk ook geen onbelangrijk detail", knipoogt Chiellini.

In de groepsfase schitterden ze misschien niet, maar ze beschikken over een goede organisatie. Giorgio Chiellini

Chiellini over zijn leeftijd: "Zal het beter beseffen"

Giorgio Chiellini is zondag de meest ervaren en oudste voetballer tussen de lijnen. Over een maand viert hij zijn 37e verjaardag. "Op die leeftijd het toernooi winnen, zou geweldig zijn", stelt de verdediger, "maar dat geldt ook voor de 21-jarige Raspadori." "Op je 37e besef je wel wat je er allemaal voor moet doen en hoe hard je moet werken. Ik heb nu de maturiteit om volledig te begrijpen wat dit kampioenschap betekent."