Beluister Gouden Greg #1: "Een week kip met rijst gegeten in Rio"

Zondag stapt Greg Van Avermaet na de laatste etappe in de Tour de France het vliegtuig op richting Tokio. Daar verdedigt hij op 24 juli zijn olympische titel in de wegrit. 5 jaar geleden verraste Van Avermaet vriend en vijand in Rio de Janeiro. Christophe Vandegoor blikt in een tweedelige podcast met de hoofdrolspelers terug op de Belgische hoogdag in Rio.

"Met olympisch diploma waren we al tevreden geweest"

Flashback naar 2016. Op zijn 31e begint Greg Van Avermaet (eindelijk) stevig te oogsten. Hij wint dat voorjaar de Omloop Het Nieuwsblad en is de sterkste in Tirreno-Adriatico, maar zijn voorjaar eindigt abrupt na een val in de Ronde van Vlaanderen. Met een 3e plaats op het BK zakt Van Avermaet af naar de Tour, waar hij de 5e rit wint in Le Lioran. Van Avermaet draagt enkele dagen de gele trui en na een 5e plaats in de Clasica San Sebastian vliegt hij met voldoening via een tussenstop in Lissabon naar Rio. Het Belgische vijftal bestaat er uit Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Serge Pauwels en Laurens De Plus. "We hadden vrijwel allemaal een vrije rol", herinnert Van Avermaet zich. "Gilbert, Wellens en ik mochten meespringen vanaf het begin of wachten." Al waren de verwachtingen op het loodzware parcours niet te groot. Jos Smets, directeur van de KBWB: "Met een olympisch diploma zouden we al tevreden geweest zijn." Greg Van Avermaet kent echter zijn lichaam en weet dat hij vrijwel altijd na de Tour over zijn beste klimmersbenen beschikt. "Vincenzo Nibali en Chris Froome waren topfavoriet, maar ik wist dat ik een outsider was. Alles moest evenwel meezitten en dat is gebeurd."



"Bondscoach De Weert regelde fietsjes om naar de eetzaal te gaan"

Maar eerst was er natuurlijk de trip naar Rio de Janeiro. Piepkuiken Laurens De Plus zat vooral met een ei in zijn broek voor een "opengesprongen reiskoffer" van een Belgische deelnemer, Serge Pauwels raakte onder de indruk van Nafi Thiam. De olympische site liet wel te wensen over, zo rakelt Jos Smets van de wielerbond nog eens op. "We zijn zelf naar de supermarkt om poetsmateriaal gegaan om de kamers van de renners te reinigen. Er lag veel stof en het was er vuil." Ook het restaurant in het olympisch dorp was geen culinaire hoogmis. "Het was niet zo lekker en je moest opletten om niet ziek te worden", zegt Van Avermaet. "Ik heb een hele week kip met rijst gegeten en zeker geen rauwe groenten." "De afstand tussen onze kamers en de eetruimte was ook behoorlijk groot. Als je die weg 3 keer per dag aflegt, dan kom je snel aan 6 à 7 kilometer stappen en dat ben je niet gewoon als renner. Bondscoach Kevin De Weert heeft voor ons dan maar enkele fietsjes geregeld." "Ook onze kamer was eerder basis: eerst kwam er zand uit de kraan, daarna modder en na 5 à 10 minuten eindelijk water." "Het was op z'n Zuid-Amerikaans, maar dat had ook zijn charme", besluit Van Avermaet, die het olympische hoeslaken wel heeft meegenomen. "Dat ligt nu in de kinderkamer."

"Gelukkig vond ik nog een toilet bij de tv-commentatoren"

De Belgische equipe in Rio schetst nog eens hoe "ontspannen" de sfeer ter plekke was met Philippe Gilbert als "grappenmaker". Zo tovert de zinsnede "Waar is de mecanicien?" nog altijd een glimlach op Gilbert z'n gezicht. Maar zaterdag 6 augustus was uiteraard D-day, al verliep lang niet alles van een leien dakje. De colonne met de busjes met de renners was al vertrokken naar de start, de stoet met stafleden stond voor een gesloten poort. "Pas een uurtje voor de start kwamen we toe aan de startlocatie. Maar Kevin (De Weert) had het goed aangepakt", blikt Jos Smets terug. "Hij had de renners gerustgesteld onder een palmboom. Wij hadden stress, zij niet, ook al hadden ze een tijdlang geen kledij en fietsen." Een moderne ploegbus stond niet ter beschikking en dus moesten Van Avermaet en co hun rennersoutfit aantrekken zoals een strandtoerist: met een handdoek en wat gesukkel. En dan was er nog een belangrijke boodschap... Van Avermaet: "Een toilet vinden was problematisch. Gelukkig vond ik er nog een bij de tv-commentatoren." Al werd het wel een race tegen de klok. "5 minuten voor de start was ik klaar. Ik had niet veel overschot, want ze waren de namen al aan het afroepen", lacht de kopman. "Ik was nu ook niet naar de andere kant van de wereld gereisd om de start te missen."