David Popovici, onthoud de naam! De Roemeen is amper 16 jaar, maar klokt nu al verbluffende chrono's op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer in het zwemmen. In Rome zette hij zijn persoonlijk record op 47"30, de 10e snelste tijd ooit. Het wereldrecord staat met 46"91 op naam van César Cielo.