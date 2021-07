Waarom is Brazilië tegen Argentinië de droomfinale van de Copa America?

Superclasico de las Americas

Generaal Julio Argentino Roca had het al in 1913 begrepen. Door regelmatig tegen elkaar te spelen, zou de sportieve rivaliteit tussen Brazilië en Argentinië aanwakkeren en zouden meer mensen interesse krijgen in voetbal. Dat laatste was exact wat Roca - voetbalfan, ex-president van Argentinië en in 1913 ambassadeur in Brazilië - wilde.

De Roca Cup werd in het leven geroepen, een onregelmatig georganiseerde vriendenmatch tussen de buurlanden. De vriendenmatch bestaat vandaag nog altijd onder de naam Superclasico de las Americas. De laatste editie werd in 2019 gespeeld voor 22.000 fans in Saudi-Arabië en beslist met een goal van Lionel Messi: 0-1.