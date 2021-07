Voorvechters tegen racisme, homofobie en armoede: Engelse sterren zijn rolmodellen

Marcus Rashford: vechten tegen armoede en ongeletterdheid bij kinderen

De man die Boris Johnson op de knieën kreeg. Marcus Rashord startte een petitie op om een gesubsi­dieerd maaltijdenprogramma voor kansarme kinderen te behouden - een plan dat de Britse regering wou afschaffen. De krachtige campagne van Rashford, zelf opgegroeid in armoede, zorgde ervoor dat 1,7 miljoen kwetsbare leerlingen steun kregen. Ook toen het parlement enkele maanden later een motie om het plan te verlengen wegstemde, sprong Rashford weer in de bres. Zijn oproep kreeg steun van duizenden restaurants, cafés en zelfs lokale overheden, die in het gat sprongen dat de politiek liet vallen. Uiteindelijk plooide de Britse regering opnieuw onder de druk. En toen bleek dat de gratis maaltijdpakketten een zeer povere inhoud hadden, richtte Rashford zich weer tot Johnson. "Hij beloofde mij om voor een correctie te zorgen", tweette de voetballer trots.

De acties maakten van Rashford een nationale held. De Britse koningin benoemde hem tot benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Hij prijkte op de cover van TIME-magazine, werd uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar door de BBC en kreeg lof van niemand minder dan Barack Obama tijdens een videogesprek.

Het heeft Rashford allerminst doen zweven. De aanvaller focust zich sinds kort ook sterk op ongeletterdheid bij kinderen. Zo lanceerde hij een boekenclub met 50.000 gratis boeken om kinderen uit de lagere sociaal-economische klassen de kans te geven om op vroege leeftijd te lezen. Zijn kinderboek "How to be a champion" prijkt al wekenlang op één in de bestsellerslijst.

Raheem Sterling: krachtige campagnes tegen racisme

Getekend door de littekens uit zijn verleden. Raheem Sterling, vaak racistisch beschimpt tijdens wedstrijden en online, doet er alles aan om gelijkheid in de sportwereld te promoten. Al jaren duikt hij op in verscheidene campagnes tegen racisme en discriminatie. Ook toen de "Black Lives Matter"-beweging op gang kwam na de dood van George Floyd was de snelle aanvaller van Manchester City zeer uitgesproken.

Sterling wees in het verleden al meermaals naar de negatieve invloed van de Engelse tabloids. Die viseerden tijdens het vorige EK in 2016 het volledige toernooi voor zijn ondermaats prestaties. Het zorgde ervoor dat Sterling bijna consequent uitgefloten werd bij de nationale ploeg.

In 2018 stelde Sterling een probleem aan de kaak toen hij vergeleek hoe de pers berichtte over twee jonge ploegmaats Tosin Adarabioyo en Phil Foden, die beiden een huis gekocht hadden voor hun moeder. Bij de eerste, een zwarte, klonk de teneur negatief: "Nog nooit één match in de Premier League gespeeld en toch al zoveel miljoenen uitgeven aan een huis!" Bij de tweede, een blanke, was de toon positiever: "Manchester City-ster investeert in de toekomst!".

Op sociale media lanceerde Sterling vorig jaar zijn eigen campagne #TimeForChange. Daarin figureerden onder meer ook Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. In de krachtige video hekelt Sterling het gebrek aan diversiteit in het Britse parlement en de besturen van de nationale sportbonden. Ook hij kreeg een MBE van de Britse koningin.

Jordan Henderson: openlijke steun aan LGBT-community

Homoseksualiteit blijft een taboe in de voetbalwereld. Maar Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson schrikt er niet voor terug om zijn steun uit te spreken. Dat deed de Engelse middenvelder afgelopen week nog toen een supporter voor het eerst als openlijk homoseksueel naar een wedstrijd van de nationale ploeg ging. De fan gaf toe dat hij schrik had om met make-up naar Wembley af te zakken. Henderson reageerde op de tweet: "Niemand zou schrik moeten hebben om zijn club of land te steunen. Voetbal is er voor iedereen."

Eerder zette Henderson al zijn schouders onder een campagne met regenboogveters in de Premier League. Hij deelde op zijn social media een foto met de aanvoerdersband in regenboogkleuren, vergezeld met een boodschap van solidariteit.