VIDEO: Hoe Wout van Aert de Mont Ventoux in de Tour veroverde

1. Hyperactieve Alaphilippe

De dubbele ontmoeting met de Mont Ventoux schrikt een groot deel van het peloton niet af. Vooral Julian Alaphilippe is een gesel voor heel wat collega's. De Fransman lanceert aanval na aanval en komt in zijn eentje aan de tussensprint voorbij.

2. 16 leiders met 3 Belgen

3. Mont Ventoux (1/2): Alaphilippe verdeelt en heerst

De eerste flank van de Mont Ventoux, de "makkelijke" route langs Sault, zet de verbrokkeling in de kopgroep in gang. Julian Alaphilippe is weer de onruststoker.

4. Trek-Segafredo dunt uit, Wout van Aert reageert

5. Adieu! Wout van Aert laat alles en iedereen achter

6. Het thuisfront supportert mee

7. Eerste barstje(s) bij de gele trui

8. Mont Ventoux (2/2): Wout van Aert ruikt de zege

9. 4e ritoverwinning in de Tour de France

Gisteren werd hij nog 2e in de massasprint in Valence, vandaag is hij primus in de loodzware bergetappe over de Mont Ventoux: alleskunner Wout van Aert is de enige echte Reus van de Provence.

Bij de favorieten rijdt Tadej Pogacar het gat in de afdaling dicht op Jonas Vingegaard.