Victor Campenaerts is derde Belg die vandaag afstapt in de Tour

Victor Campenaerts stapte met twijfels op de fiets bij de aanvang van deze etappe. Een dubbele portie Mont Ventoux na een loodzware eerste week zag Campenaerts duidelijk niet echt meer zitten.

Bij de start van de 11e rit liet Campenaerts bij onze reporter al verstaan dat zijn tank leeg was. Ook voor de rustdag in de Alpen was de Belg al in gevecht met de tijdslimiet.

Voor Campenaerts was 2021 het jaar van de verandering. Hij schoolde zich naar eigen zeggen om van een beredeneerde tijdrijder naar een freestyler en aanvallende coureur.

Zijn programma zat dan ook overvol dit jaar. Na een stevig voorjaar vertrok hij naar de Giro waar hij goed was voor één ritoverwinning. Een aanvallend ingestelde Campenaerts wou zijn limieten opzoeken en heeft ze in de Tour nu duidelijk gevonden.





De Belg zakte al snel in de etappe weg, maar wou toch nog zijn vader groeten op de Mont Ventoux. Een speciaal momentje voor Campenaerts, want de Ventoux was de eerste berg die hij samen met zijn vader beklom.