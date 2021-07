Van Aert verrast op de Ventoux: "Misschien wel mijn mooiste overwinning"

"Ik ben sprakeloos. Ik verwachtte niet om deze etappe te winnen aan het begin van deze Tour", was zijn eerste reactie.

"Gisteren geloofde ik er wel al wat meer in, we wilden echt in de vlucht zitten vandaag. Het is de meest iconische klim in de wielerwereld. Het is misschien wel mijn beste overwinning ooit."

Er zaten enkele sterke klimmers in de vlucht. "Zij zagen ook af. Het was een zwaar gevecht om in de vlucht te geraken. Alaphilippe had daar al veel krachten verloren. Maar als je erin gelooft, is alles mogelijk."

"Het is natuurlijk emotioneel. Persoonlijk haalde ik mijn niveau niet in het begin van deze Tour, dat was heel moeilijk. We hebben ook al zoveel ongeluk gehad binnen de ploeg. Vandaag verloren we nog Tony Martin na een val."

"Als je gemotiveerd blijft en er ook blijft in geloven, dan zal het op een dag wel lukken."