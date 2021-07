Tafeltennisser Nuytinck grijpt weer net naast de Spelen: "Altijd vergeleken met Saive"

Cedric Nuytinck pakte in Warschau zijn eerste medaille op het EK. Een zilveren exemplaar in het dubbelspel. Samen met zijn Poolse ploegmaat Jakub Dyjas. Wie weet het begin van een internationale doorbraak.

"Ik wou liever goud, dus ik was eerder teleurgesteld", vertelt Nuytinck. "Achteraf ben je wel blij dat je zilver behaald hebt. Het is toch wel een stukje geschiedenis voor het Belgische tafeltennis."



Nuytinck wordt al langer vergeleken met Jean-Michel Saive. "Dat is niet eenvoudig. Hij is 7 keer naar de Spelen gegaan. Ik grijp er nu 2 keer naast. In Rio was ik er ook op een tweetal plaatsen net niet bij."

"Nu heb ik het ook nipt gemist. Je wordt altijd wel een beetje vergeleken en dat is zeker niet eenvoudig. Het is zoals Eddy Merckx in het wielrennen. Iedereen wordt daar met hem vergeleken."