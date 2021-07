Sprankeltje hoop op spanning? "Bernal kreeg in Giro ook terugval in laatste week"

Niet alleen Wout van Aert toonde zich woensdag voor Jumbo-Visma. Ook ploeggenoot Jonas Vingegaard maakte indruk op de Mont Ventoux. "Hij had de benen en vooral het lef om aan te vallen. Hij gaf echt een hele sterke indruk", zegt Serge Pauwels.

In de dagelijkse Sporza-podcast over de Tour blikte Pauwels samen met Christophe Vandegoor terug op de dubbele beklimming van de Ventoux en de prik van Vingegaard richting Pogacar. "In een mum van tijd had hij al een riante voorsprong", zei Pauwels.

"Hij had natuurlijk het nadeel dat hij alleen zat in de afdaling. Pogacar kreeg dan plots Carapaz als bondgenoot in plaats van als vijand. Hij dicht het gat op Vingegaard in de afdaling", zegt Pauwels.

"Het verschil aan de finish was uiteindelijk nul seconden, maar misschien is er zo wel iets veranderd in de hoofden van Vingegaard en Carapaz."