Ploegleider Zeeman: "Voorrecht om achter deze Van Aert te rijden"

Ploegleider Merijn Zeeman bevestigt bij Carl Berteele dat de ontsnapping geen bevlieging was van Wout van Aert. "We hadden hier gisteren al over gesproken. Als hij niet met de besten zou meekunnen, zou hij Jonas (Vingegaard) nog kunnen bijstaan in de laatste afdaling."

"Hij was heel gefocust en zei dat hij zich heel erg goed voelde. Dat hebben we gezien! Hij wint een epische etappe, met al die Belgische fans, in zijn Belgische kampioenentrui. Het was een voorrecht om erachter te mogen zitten."

Zeeman zag Van Aert in deze Tour groeien. "Zijn trainer Marc Lamberts had hem voorbereid om beter te worden in de Tour en dat pakt nu perfect uit. Hij voelde zich al goed op de rustdag en gisteren ook, alleen was er toen Cavendish en zijn sprinttrein."

"Ik ben ook tevreden hoeveel veerkracht de ploeg toont na die tegenslag met Primoz. De mannen maken voortdurend plannen onder elkaar."

Met Vingegaard, nu 3e in de stand, heeft Jumbo-Visma nog een andere troefkaart. "Het is mooi dat er nog wat spanning is in de Tour. Pogacar is uit het zicht, tenzij hij er heel erg doorzakt, wat ik nooit geloof. Maar alles is meegenomen, zeker voor zo'n jonge gast. Dat geeft hem een enorme boost."