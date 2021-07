Nieuwe Europese rugbycompetitie: Brussels Devils vertegenwoordigen België

Aan de eerste editie nemen acht teams deel, die in twee poules verdeeld worden. De ploegen nemen het daarin tweemaal tegen mekaar op. De twee beste teams van elke poule stoten door naar de halve finales, die in april op de agenda staan. De finale volgt in mei.



De Brussels Devils komen uit in de Western Conference en spelen daarin tegen Delta (Nederland), Lusitanos (Portugal) en Castilla y Leon Iberians (Spanje). In de Eastern Conference kijken Black Lion (Georgië), Tel Aviv Heat (Israël) en Ienisseï-STM en Lokomotiv Penza (beiden uit Rusland) elkaar in de ogen.

Het is de bedoeling dat de Rugby Europe Super Cup de komende jaren verder uitgebreid wordt. "Deze nieuwe Rugby Europe Super Cup zal ervoor zorgen dat het verschil bij de deelnemende landen tussen de nationale competities en internationale toernooien kleiner wordt", verklaarde World Rugby-voorzitter Bill Beaumont.