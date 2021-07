NBA Finals: Chris Paul leidt Phoenix naar winst in Game 1, maar Milwaukee heeft Giannis terug

Paul deed daar ook nog eens 9 assists, 4 rebounds en 4 op 7 driepunters bij. "Ik hield me de hele match voor om agressief te blijven. Alle coaches zeggen dat we snel moeten spelen. Ik ben de ouwe rakker die de boel soms graag eens vertraagt, maar in deze serie moeten we met tempo spelen", reageerde de tevreden point guard.

Devin Booker haalde 27 punten en 6 assists, Deandre Ayton 19 rebounds en 22 punten. De Suns waren op de afspraak met ook 25 op 26 geslaagde vrijworpen, waar de bezoekers maar 9 op 16 haalden. Dat kan dus nog beter voor de Bucks.

Die recupereerden wel sterspeler Giannis Antetokounmpo, die voor het eerst weer meedeed nadat hij zijn knie overstrekt had vorige week dinsdag in Game 4 tegen Atlanta. En de forward speelde alsof er niks aan de hand was: excellent verdedigen en 17 rebounds pakken.

Toch ving Phoenix de dubbele MVP uitstekend op, want het liet hem maar 20 punten maken in zijn 35 speelminuten. Na de match gaf Antetokounmpo mee dat hij zich "geweldig" voelde en dat hij dacht dat zijn seizoen voorbij was door de blessure. Maar hij kan dus nog een belangrijke rol spelen.

De beste Buck was Khris Middleton met 29 punten, 7 rebounds en 4 assists. Bij de thuisploeg zorgde Booker met 16 punten voor een ruststand van 57-49. Antetokounmpo kon met een lay-up de kloof tot 7 punten brengen in het 4e quarter, maar verder kwam Milwaukee niet.

De Suns wonnen nog nooit een NBA-titel, hun 3e en laatste finale dateert van 1993. De Bucks spelen ook een 3e finale, de vorige was in 1974, die van 1971 wonnen ze.

De tweede wedstrijd van de best-of-7-serie vindt donderdag weer in Phoenix plaats.