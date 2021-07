Michel Wuyts: "De beste Van Aert zullen we op het WK in Leuven zien"

Wout van Aert heeft de wielerwereld verbaasd met zijn zege in de zware etappe over de Mont Ventoux. Ook Michel Wuyts is onder de indruk en ziet Van Aert nog verder groeien. "In de laatste 20 jaar van mijn carrière heb ik dit niet gezien."

In de sprint, in de tijdrit of in de bergen, Wout van Aert kan het op elk terrein. De Belgische kampioen soleerde naar een prestigieuze ritwinst in de 11e rit met de dubbele beklimming van de Mont Ventoux. Michel Wuyts zag een Van Aert met een extra dimensie. De Belg kan het nu ook al klimmend afmaken. Maar volgens Wuyts zal Van Aert nog groeien. "Er kan nog een laagje bij. Volgende week zal hij nog sterker zijn. Maar op het WK in Leuven zullen we de beste Van Aert zien." Hebben we een sprinter én tijdrijder ooit een bergetappe zien winnen? Michel Wuyts moet dan meteen aan Eddy Merckx denken. "Met massaprints had Merckx het iets moeilijker, dat was op de macht." "Bij Van Aert gaat dat ook op beensnelheid. In de laatste 20 jaar van mijn carrière heb ik dit niet gezien."

Hij laat zijn medevluchters allemaal zijn achterkant zien Michel Wuyts

Volgens Wuyts was het een etappezege waarvan Van Aert zelf dacht dat het niet zou lukken. "Hij ging het natuurlijk wel proberen, want zo is hij. Maar perfectionistisch zoals hij is, zal hij gedacht hebben dat er wel iemand in de vlucht zou zijn, die hij net niet aankan bergop. Maar hij laat ze dan allemaal zijn achterkant zien."

Na zijn blindedarmontsteking heeft Van Aert vandaag bevestiging gevonden van zijn vormpeil. "Dat zal hem bevrijden, ook in de sprint. Een sprintzege zit er zeker nog in. Ik zou er nu een dag of twee uitkiezen om dan genadeloos toe te slaan."

"Verschil met alle vorige Belgische kampioenen"

Van Aert laat de laatste weken duidelijk de Belgische driekleur in beeld komen. Is er een verschil met de vorige Belgische kampioenen? "Het gaat hem niet alleen over winnen of nipt verliezen", zegt Wuyts. "Het gaat hem vooral om de demonstraties onderweg. Daar maakt hij het verschil met alle vorige Belgische kampioenen." "Neem ze allemaal bij elkaar en distilleer er één topkampioen uit. Dan staat Van Aert daar nog altijd boven." "Wat deze man doet van bij de start en onderweg: iedere keer het initiatief nemen en het tempo heel hoog leggen. Dat heb ik in mijn carrière als commentator nog niet van een Belg gezien."