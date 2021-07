Is hij dan toch kwetsbaar? Tadej Pogacar wankelt (even): "Ik ontplofte"

De eindzege leek al in kannen en kruiken, maar Tadej Pogacar (UAE) is dan toch op zijn limieten gebotst in deze Tour de France. Op de 2e beklimming van de Mont Ventoux had de gele trui geen antwoord in huis op een aanval van Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In de afdaling naar Malaucène kon Pogacar het gat evenwel nog dichten.