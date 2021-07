Genk plukt 22-jarige Belg Mike Trésor weg bij Willem II

Mike Trésor heeft een verleden bij Anderlecht. Hij doorliep op Neerpede de jeugdreeksen, maar in september 2018 stak hij de landsgrenzen over. Met NEC als bestemming. De Nederlandse club leende de aanvallend ingestelde speler uit aan Willem II, waarna Willem II Trésor ook definitief overnam.

In 54 wedstrijden in de Nederlandse eerste klasse kwam Mike Trésor 9 keer tot scoren en gaf hij 14 assists. "Mike Trésor, een Belg uit de Brusselse rand, is een razendsnelle en dribbelsterke aanvaller die op meerdere posities voorin uit de voeten kan", klinkt het op de website van Genk.