Emma Norsgaard wint sprint in de Giro, leiderstrui blijft voor Van der Breggen

De golvende wegen rond het Comomeer inspireerden kleppers Elisa Longo Borghini en Ashleigh Moolman - de nummer 2 in de stand - tot een vroege vlucht. Met zijn tweeën harkten ze een maximale bonus van 2 minuten bij elkaar, maar op 13 kilometer van de streep was het einde verhaal.

Sarah Roy en Tiffany Cromwell probeerden in de finale nog de massasprint te ontlopen, tevergeefs. In de spurt beschikte Emma Norsgaard over de snelste benen. Coryn Rivera werd tweede, de derde plaats was voor Marianne Vos.

De 21-jarige Norsgaard verzamelde dit voorjaar al een handvol tweede plaatsen, maar zit intussen toch ook al aan 6 zeges dit seizoen.

In het algemene klassement blijft Anna van der Breggen comfortabel op kop. De Nederlandse heeft een voorsprong van 2'51" op Ashleigh Moolman. Donderdag wacht er een heuvelachtige etappe. De Giro eindigt zondag.