Discutabel én met tweede bal op veld: was beslissende penalty Engeland terecht?

Opvallend: tijdens de fase lag er ook de hele tijd een tweede bal op het veld. Omdat die - volgens de ref - geen impact had op het spel besloot de scheidsrechter om de wedstrijd niet stil te leggen. Nochtans deed hij dat iets later wél bij een gelijkaardige fase. Bekijk de beelden.

De bal ging op de stip na een fout op Raheem Sterling. Op de beelden is te zien dat Sterling wel héél graag ging liggen na licht contact met Joakim Maehle. De VAR greep niet in en Harry Kane kon in de rebound de 2-1 maken.

Wesley Sonck: "Natuurlijk was het geen penalty"

Ook in de nabeschouwing bij Karl Vannieuwkerke was de elfmeter een discussiepunt. Wesley Sonck was alvast overtuigd: "Natuurlijk was het geen penalty." Bekijk hieronder de discussie.