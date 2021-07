De Mont Ventoux, vakantieliefje van Tiesj Benoot: "Wind bepaalt hoe gruwelijk het is"

"Dit was sowieso een etappe waar ik naar uitkeek", vertelt Tiesj Benoot, die nog altijd op de sukkel is na enkele valpartijen in de eerste dagen van deze Tour.

"De Mont Ventoux is de col die ik als kind voor het eerst beklommen heb. Dat was tijdens een vakantie, nu is dat voor het eerst in koers: speciaal."

De eerste passage is de milde flank vanuit Sault, de finale wordt gekruid door de Ventoux vanuit Bédoin. Benoot is een ervaringsdeskundige van die laatste route.

"De kant vanuit Sault heb ik nog niet gedaan. Als je als kindje naar de Ventoux komt, dan wil je de echte en zware kant."

"In het bos zie je echt af: daar is het warm en steil. Na Chalet Reynard voel je de wind meer en wordt het frisser."

"Je ziet de top, maar dan hangt het af van de wind hoe gruwelijk het nog is tot boven."

Vandaag worden beide vleugels aangesneden. "Ja, er staan sowieso jongens met schrik aan de start. Maar je kunt dit vergelijken met een Alpenrit met 3 à 4 cols."