De foutloze defensie van Engeland ontleed: "Ze kunnen zich altijd aanpassen"

"Met 3, 4 of 5 vanachter maakt voor Engeland geen verschil"

"Ook Shaw speelt op zijn linksbackpositie erg goed. Waar iedereen met angst naar uitkeek was doelman Pickford, die regelmatig rare dingen doet, maar zelfs hij speelt gewoon een goed toernooi. Hij is nog maar op 1 fout betrapt geweest, tegen Oekraïne."

Enkele Engelse verdedigers lijken op het juiste moment de goede vorm te pakken te hebben. "Stones heeft een goed jaar gehad bij City en trekt die lijn nu door. Maguire was minder bij Manchester United, maar speelde bij Engeland ook al een goed WK en is ook nu goed."

"Ze passen zich altijd aan", vertelt analist Dennis van Wijk. "Ze kunnen met 3, 4 of 5 vanachter spelen. Dat maakt voor hen geen verschil."

Het is een opvallende statistiek: Engeland slikte op dit EK na 5 wedstrijden nog geen enkel tegendoelpunt. De Engelse verdediging presteert dan ook boven de verwachtingen. "Hoe hebben ze dat voorlopig klaargespeeld?", werd gevraagd aan tafel in Villa Sporza.

"Door Philips en Rice kunnen aanvallers volledig hun ding doen"

"Aanvallend laten ze wel niet echt zien wat we ervan hoopten", gaat Jan Boskamp verder. "Dat komt omdat ze op het middenveld met veel jongens achter de bal gaan staan."



Het defensieve middenveld met Philips en Rice maakt voorlopig indruk. "Die laten de offensieve spelers volledig toe om hun ding te blijven doen. Ze blijven lopen en zijn fysiek enorm sterk", weet Steven Defour, "maar ze kunnen ook wel goed voetballen."

Harry Maguire staat nooit ver weg van de kritiek, maar de verdediger van Manchester United is bezig aan een solide toernooi. "Ik had er geen 80 miljoen voor betaald zoals United", zegt Defour", maar hij is wel echt een sterke verdediger die een goeie pass kan geven. Hij moet gewoon geconcentreerd blijven."

"Met ruimte in de rug is hij heel kwetsbaar", merkt Van Wijk op. "Maguire zou als verdediger bij Gent niet uitblinken", vult Gent-scout Gunther Schepens aan. "Fysiek zal hij er wel bovenuit steken, maar wij bouwen op van achteruit, en dat is niet zijn sterkste punt."